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Kanal D canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Mart 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

03 Mart Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Döküm

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23.30 Mars'ta Kıyamet

02:30 Gelinim Mutfakta

04.30 Afili Aşk
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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