Kanal D canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
03 Mart Çarşamba yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Döküm
13:00 Gelinim Mutfakta
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23.30 Mars'ta Kıyamet
02:30 Gelinim Mutfakta
04.30 Afili Aşk
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02