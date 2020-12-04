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Kanal D canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 4 Aralık 2020 Perşembe günü canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D'de Cuma günü yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ortaya çıktı.

04 Aralık 2020 Cuma 00:19
Kanal D canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Dönemin sevilen yapımlarından olan dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak.

4 Aralık 2020 Perşembe​​ yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 İYİ AİLE BABASI

02:30 YATIYA MİSAFİRİM VAR

05:00 KÜÇÜK AĞA

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:19
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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