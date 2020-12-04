İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Kanal D canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 4 Aralık 2020 Cuma canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı. Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programların yayın saatleri belli oldu.

04 Aralık 2020 Cuma 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında cuma günleri izleyicileri 09.00’da Neler Oluyor Hayatta karşılıyor. İzleyicileri yakından ilgilendiren gündem maddelerinin konuşulduğu program ekranlarda yerini alıyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 11.00’de Zahide Yetiş’le Gelin Görün, 14.00’te Gelinim Mutfakta ekranlarda yer alacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan ve en uzun soluklu dizi unvanına sahip Arka Sokaklar 20.00’de ekranlarda olacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan bir diğer yapım olan Bir Annenin Günahı ise 00.15’te ekranlarda olacak.

Kanal D 4 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

02:45 GELİNİM MUTFAKTA

05:15 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 BİR ANNENİN GÜNAHI

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D Güncel Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Eski ehliyet ve kimlikler hangi tarihe kadar geçerli, son değiştirme tarihi ne? İşte eski kimlik ve ehliyet için son tarih
Uyuşturucu kullanan kişilerde belirtiler nelerdir? Uyuşturucu kullanan çocuklar nasıl anlaşılır
Halkbank 25000 TL küçük işletme can suyu kredisi ile işe devam desteği
Doya Doya Moda Ceren diskalifiye mi oluyor? Doya Doya Moda'da Ceren olayı
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
Evde yapılabilecek 25 eğlenceli aktivite
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.