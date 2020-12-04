Kanal D canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında cuma günleri izleyicileri 09.00’da Neler Oluyor Hayatta karşılıyor. İzleyicileri yakından ilgilendiren gündem maddelerinin konuşulduğu program ekranlarda yerini alıyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 11.00’de Zahide Yetiş’le Gelin Görün, 14.00’te Gelinim Mutfakta ekranlarda yer alacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan ve en uzun soluklu dizi unvanına sahip Arka Sokaklar 20.00’de ekranlarda olacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan bir diğer yapım olan Bir Annenin Günahı ise 00.15’te ekranlarda olacak.

Kanal D 4 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

02:45 GELİNİM MUTFAKTA

05:15 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 BİR ANNENİN GÜNAHI

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