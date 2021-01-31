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Kanal D canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 31.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 24 Ocak Pazar gününün yayın akışı!

Kanal D 24 Ocak Pazar yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda İle Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:15 Şeref Kanunu

00:15 Beyaz Show

02:15 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:45 Küçük Ağa

 

 

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Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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