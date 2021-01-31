Kanal D canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 24 Ocak Pazar gününün yayın akışı!
Kanal D 24 Ocak Pazar yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda İle Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
23:15 Şeref Kanunu
00:15 Beyaz Show
02:15 Gelinim Mutfakta
03:15 Müzik Arası
04:45 Küçük Ağa
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Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02