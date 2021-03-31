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Kanal D canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 31.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe  günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Büyük Kıyamet

01:15 Büyük Kıyamet

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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