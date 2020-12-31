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Kanal D canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 31.12.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D 31 Aralık Perşembe günü yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde  09:00’da Neler Oluyor Hayatta? programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak. Ardından  Çok Güzel Hareketler 2-Yılbaşı Özel programı ile eğlenceli dakikalar seyirciyi bekliyor.

31 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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