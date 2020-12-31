Kanal D canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
Kanal D 31 Aralık Perşembe günü yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde 09:00’da Neler Oluyor Hayatta? programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak. Ardından Çok Güzel Hareketler 2-Yılbaşı Özel programı ile eğlenceli dakikalar seyirciyi bekliyor.
31 Aralık Perşembe yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
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