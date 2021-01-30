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Kanal D canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

30 Ocak 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Pazartesi yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

  • 07:00 Sihirli Annem TEKRAR
     
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
     
  • 11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
     
  • 13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
     
  • 15:45 Arka Sokaklar TEKRAR
     
  • 18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
     
  • 20:00  Harry Porter ve Zümrüdü Anka Yoldaşı
     
  • 22:45  Çok Güzel Hareketler 2
     
  • 01:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR
     
  • 04:00 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR
     
  • 04:45     Küçük Ağa TEKRAR

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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