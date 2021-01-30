Kanal D canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Pazartesi yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ