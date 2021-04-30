Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

29 Nisan Perşembe yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar) 16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar) 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Camdaki Kız 'Dizi' 23.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar) 02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti 04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

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