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Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 30.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

29 Nisan Perşembe yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü 

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Camdaki Kız  'Dizi'

23.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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