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Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Kanal D birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Kanal D’de bugün ne var, Kanal D’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Kanal D 30 Mayıs 2021 Pazar canlı yayın akışı açıklandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:28
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:30 GENİŞ AİLE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

13:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

14:00 SADAKATSİZ

16:45 TAKİP: İSTANBUL

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:40 SON DARBE

03:30 5N1K

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 30 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 30 Mayıs 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 30 Mayıs 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:28
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