İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Kanal D canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 30 Mart 2021 Salı tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

30 Mart 2021 Salı 18:03
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06.30 Sihirli Annem (Tekrar)

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 İnek Şaban 

16.00 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Iron Man 2

22:30 Kod Adı:Olympos

01:00 Kod Adı: Olympus

03:00 Müzik Arası

04:00 Afilli Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu

Popüler Haberler

ATV 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
30 Mart 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal 7 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Mart 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Rüyada kuzu görmek anlamı ve yorumu
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Mart 2021 Salı
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2021 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
Açık cezaevi izinlerinde son durum ne, izinler uzatıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.