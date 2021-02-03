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Kanal D canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 3 Şubat 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe  günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.45 Arda’nın Mutfağı

04.45 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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