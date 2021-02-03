Kanal D canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz
23.45 Arda’nın Mutfağı
04.45 Afili Aşk
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Son Güncelleme: 03.02.2021 00:01