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Kanal D canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak merak edilen 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde derledik.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta 

16.00 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber 

20.00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

02.00 Gelinim Mutfakta 

04.15 Güllerin Savaşı

 

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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