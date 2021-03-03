Kanal D canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Yüzleşme
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:30 Hekimoğlu
02:15 Gelinim Mutfakta
04:15 Afili Aşk
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Son Güncelleme: 03.03.2021 00:00