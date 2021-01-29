Kanal D canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri izleyicileri 07.00 ’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Babam Çok Değişti ekranlarda yer alacak. Kanal D ekranın 28 Ocak Perşembe günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.

Kanal D 28 Ocak Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

15:45 Arka Sokaklar/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Babam Çok Değişti

23.15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

01:45 Gelinim Mutfakta

03:45 Arda İle Omuz Omuza

05:45 Küçük Ağa/ TEKRAR





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