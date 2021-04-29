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Kanal D canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 29 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

28 Nisan Perşembe yayın akışı;

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
     
  • 11:00 Yaprak Dökümü
     
  • 13:15 Gelinim Mutfakta
     
  • 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
     
  • 16:45 Aşk-ı Memnu
     
  • 19:00 Kanal D Haber
     
  • 20:00 Camdaki Kız
     
  • 23:45 Sadakatsiz

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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