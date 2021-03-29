İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Kanal D canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D, ekranlara getirdiği dizi, yarışma, film ve eğlence programlarıyla öne çıkmayı başarmaktadır. Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı birçok yapım bulunuyor. Ekranlarda yer alan yapımlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyicileri 07.00’de Sihirli Annem karşılıyor. Ekranlarda olduğu dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıklarını sunuyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı da Pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara taşınıyor. Pazartesi günü sevilerek izlenen Bir Annenin Günahı dizisi de Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde önemini koruyan yapımlar arasında bulunuyor.

Kanal D 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı

04:00 5N1K

04:45 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

03:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 29.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

KOSGEB Esnaf Destek Mart 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Altın ne kadar oldu? 29 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 29 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Bim aktüel indirim kataloğu 29 Mart 2021 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 29 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
29 Mart 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mart 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 29 Mart 2021 Pazartesi
Doya Doya Moda Umut Eker kimdir? Yeni juri üyesi Umut Eker kaç yaşında ve nereli? Umut Eker biyografisi
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Tarihte bugün 25 Mart günü neler oldu?
GTA 5 en iyi arabaları çıkarma telefon hileleri
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mart 2021 kredi kampanya detayları
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Mart 28 Pazar
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.