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Kanal D canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 29.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

29 Aralık 2020 Salı 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gelinim Mutfakta ise 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise salı günleri Hekimoğlu ekranlara taşınıyor. Pandemi nedeniyle set erteleme kararı alan Hekimoğlu izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

00:15 YARATIK: COVENANT

02:15 YATIYA MİSAFİRİM VAR (Tekrar)

04:15 KÜÇÜK AĞA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:00
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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