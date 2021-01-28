Kanal D canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
27 Ocak Çarşamba yayın akışı
07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜ
11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM
15:45 Arka Sokaklar/ TEKRAR
20:00 Sadakatsiz/ YENİ BÖLÜM
23.45 Göz
01:45 Göz / TEKRAR
03:15 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:45 Küçük Ağa/ TEKRAR
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Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02