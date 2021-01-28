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Kanal D canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28-01-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

27 Ocak Çarşamba yayın akışı

07:00 Sihirli Annem/ TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜ

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

15:45 Arka Sokaklar/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Sadakatsiz/ YENİ BÖLÜM

23.45 Göz

01:45 Göz / TEKRAR

03:15 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:45 Küçük Ağa/ TEKRAR

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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