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Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Can Tertip

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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