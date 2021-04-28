Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Can Tertip
Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01