Kanal D canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADIR

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 30 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal D 30 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
13:15 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 AŞK-I MEMNU
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR
00:15 CAMDAKİ KIZ
02:30 GELİNİM MUTFAKTA
Kanal D nasıl izlenir?
Kanal D ekranlarında 30 Mayıs 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında30 Mayıs 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 30 Mayıs 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
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Kanal D frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12103
Polarizasyon yatay
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON
Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 24
D-Smart: 22
Turksat Kablo TV: 3
Teledünya: 25
Tivibu: 23
Turkcel TV+: 22