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Kanal D canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADIR

Kanal D birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Kanal D’de bugün ne var, Kanal D’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Kanal D 28 Mayıs 2021 Cuma canlı yayın akışı açıklandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:55
Kanal D canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADIR
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 30 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 30 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 CAMDAKİ KIZ

02:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 30 Mayıs 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 30 Mayıs 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında30 Mayıs 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 30 Mayıs 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:55
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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