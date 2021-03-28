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Kanal D canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 28.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 27 Mart Cumartesi gününün yayın akışı!

Kanal D 27 Mart Cumartesi yayın akışı;

06:30 Geniş Aile / TKR

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Paris Pahasına

16.45 Sadakatsiz / TKR

19.00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel

21.45 Büyük Göç

01:00 Siyahlı Kadın

02:30 Siyahlı Kadın

04:00 Müzik Arası

05:00 Güllerin Savaşı / TKR

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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