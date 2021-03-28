Kanal D canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 27 Mart Cumartesi gününün yayın akışı!
Kanal D 27 Mart Cumartesi yayın akışı;
06:30 Geniş Aile / TKR
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Paris Pahasına
19.00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel
21.45 Büyük Göç
01:00 Siyahlı Kadın
02:30 Siyahlı Kadın
04:00 Müzik Arası
05:00 Güllerin Savaşı / TKR
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Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01