Kanal D canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Çarşamba yayın akışında güne 07.00 ’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.00'da Neler Oluyor Hayatta programı Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra saat 20.00'da Sadakatsiz dizisi başlıyor. Ardından saat 23.30'da Hekimoğlu dizisinin tekrarı TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı yayın akışı

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07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.15 Yüzleşme

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.30 Hekimoğlu

02.15 Gelinim Mutfakta

04.15 Afilli Aşk