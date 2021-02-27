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Kanal D canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 27.02.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:05
Kanal D canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Çarşamba yayın akışında güne 07.00 ’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.00'da Neler Oluyor Hayatta programı Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra  saat 20.00'da Sadakatsiz dizisi başlıyor. Ardından saat 23.30'da  Hekimoğlu dizisinin tekrarı TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta 

16.15 Yüzleşme 

18.45 Kanal D Ana Haber 

20.00 Sadakatsiz

23.30 Hekimoğlu

02.15 Gelinim Mutfakta 

04.15 Afilli Aşk

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:05
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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