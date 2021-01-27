Kanal D canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Cumartesi günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'de Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Konuştukça ile yayın akışı devam ediyor.
Saat 09:45 'da Magazin D Cumartesi programının ardından Arda'nın Mutfağı adlı program ile devam ediliyor.
Kanal D 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
06:30 Tekrar bölümleri ile Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
22:45 Şeref Kanunu
01:30 Şeref Kanunu
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa
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