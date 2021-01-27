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Kanal D canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin yeni gelişmeler, 27.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Cumartesi günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'de Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Konuştukça ile yayın akışı devam ediyor.

Saat 09:45 'da Magazin D Cumartesi programının ardından Arda'nın Mutfağı adlı program ile devam ediliyor. 

Kanal D 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 Tekrar bölümleri ile Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

22:45 Şeref Kanunu

01:30 Şeref Kanunu

03:15 Müzik Arası

04:15 Küçük Ağa

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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