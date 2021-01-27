Kanal D canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Cumartesi günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'de Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Konuştukça ile yayın akışı devam ediyor.

Saat 09:45 'da Magazin D Cumartesi programının ardından Arda'nın Mutfağı adlı program ile devam ediliyor.

Kanal D 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 Tekrar bölümleri ile Sihirli Annem 08:15 Set Ekstra 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Sadakatsiz 14:00 Sadakatsiz 16:15 Hekimoğlu 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 22:45 Şeref Kanunu 01:30 Şeref Kanunu 03:15 Müzik Arası 04:15 Küçük Ağa

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