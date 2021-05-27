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Kanal D canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

27 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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26 Mayıs 2021 Çarşamba  Kanal D Yayın akışı 

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Tekrar ) 
23:15 Kanlı Dövüş (Yabancı Sinema)
01:15 Kanlı Dövüş (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Güllerin Savaşı

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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