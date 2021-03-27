İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Kanal D canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını 27.03.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta 

16.00 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber 

20.00 Arka Sokaklar

00:15 Hekimoğlu

02.45 Gelinim Mutfakta 

04.45 Güllerin Savaşı

 

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Popüler Haberler

27 Mart 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 28 Mart 2021 Pazar açık noterler listesi - 28 Mart 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel kimdir?
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu ve oyuncuları
Kredi sicil affı için nasıl ve nereye başvurulur? 2021 Kredi sicil affı son durum
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
2021 Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir?
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mart 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
İlaç raporu hangi hastanelerden alınır? 2021 Özel ve devlet hastanesi ilaç raporu işlemleri
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.