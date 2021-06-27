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Kanal D canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 27.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 00:22
Kanal D canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu
15:45 Aşkın Tarifi   
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 27.06.2021 00:22
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