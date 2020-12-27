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Kanal D canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 27.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Pazar gününün yayın akışı!

Kanal D 27 Aralık Pazar yayın akışı;

06.30  İyi Aile Babası (Tekrar)

08.30  Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13.00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

16:00 Çarkıfelek 

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kod Adı:Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (Tekrar)

01:30 Kod Adı:Angel

03:30 5N1K

04:15 Küçük Ağa (Tekrar)

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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