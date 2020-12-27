Kanal D canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Pazar gününün yayın akışı!
Kanal D 27 Aralık Pazar yayın akışı;
06.30 İyi Aile Babası (Tekrar)
08.30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13.00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı:Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (Tekrar)
01:30 Kod Adı:Angel
03:30 5N1K
04:15 Küçük Ağa (Tekrar)
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Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01