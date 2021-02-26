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Kanal D canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 26 Şubat 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:05
Kanal D canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 15:45'de  Yüzleşme dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Arka Sokaklar dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 26 Şubat Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

 

Kanal D 26 Şubat Cuma yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.15 Yüzleşme

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Dinozorlar Çağı

02.00 Gelinim Mutfakta

04.00 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:05
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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