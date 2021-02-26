Kanal D canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 15:45'de Yüzleşme dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Arka Sokaklar dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 26 Şubat Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.
Kanal D 26 Şubat Cuma yayın akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
16.15 Yüzleşme
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Dinozorlar Çağı
02.00 Gelinim Mutfakta
04.00 Afili Aşk
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