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Kanal D canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 26 Mayıs Çarşamba 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Çarşamba günü yine  izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için acaba ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunu merak ediyor ve  yanıtını araştırıyor. İşte karşınızda  bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacak yapımlar.

Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.30 Camdaki Kız

02.00 Gelinim Mutfakta

04.00 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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