Kanal D canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Çarşamba günü yine izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için acaba ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunu merak ediyor ve yanıtını araştırıyor. İşte karşınızda bu hafta Çarşamba günü Kanal D ekranında yayınlanacak yapımlar.

Kanal D 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta 11.00 Yaprak Dökümü 13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Ana Haber 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Sadakatsiz 23.30 Camdaki Kız 02.00 Gelinim Mutfakta 04.00 Arda İle Omuz Omuza 04.45 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin