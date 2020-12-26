Kanal D canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 7:30’ da Hem Kadın Hem Anne programı ile başlıyor. Ardından Konuştukça programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra haftanın magazin haberlerini sunan Magazin D Cumartesi başlıyor. Ardından saat 13:00’de Arda’nın Mutfağı izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal D 26 Aralık Cumartesi yayın akışı
07:30 HEM KADIN HEM ANNE
08:30 KONUŞTUKÇA
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 ARDA’NIN MUTFAĞI
14:00 SET EKSTRA
16:30 YERLİ DİZİ (TEKRAR)
18:45 KANAL D ANA HABER HAFTA SONU
20:00 YERLİ DİZİ
23:45 YERLİ DİZİ
02:00 YERLİ DİZİ
04:00 MÜZİK ARASI
05:00 KÜÇÜK AĞA
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