Kanal D canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 7:30’ da Hem Kadın Hem Anne programı ile başlıyor. Ardından Konuştukça programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra haftanın magazin haberlerini sunan Magazin D Cumartesi başlıyor. Ardından saat 13:00’de Arda’nın Mutfağı izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 26 Aralık Cumartesi yayın akışı

07:30 HEM KADIN HEM ANNE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA’NIN MUTFAĞI

14:00 SET EKSTRA

14:15 YERLİ DİZİ TEKRAR

16:30 YERLİ DİZİ (TEKRAR)

18:45 KANAL D ANA HABER HAFTA SONU

20:00 YERLİ DİZİ

23:45 YERLİ DİZİ

02:00 YERLİ DİZİ

04:00 MÜZİK ARASI

05:00 KÜÇÜK AĞA

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