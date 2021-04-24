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Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 25.04.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:29
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 25 Nisan Pazar gününün yayın akışı!

Kanal D 25 Nisan Pazar yayın akışı;

06.30 Geniş Aile

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14.00 Camdaki Kız (Tekrar)

17.00 WTA İstanbul Cup Kadınlar Finali

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23.45 Yeni Nesil Ajan XXX 2

02.30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 5N1K

05.30 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:29
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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