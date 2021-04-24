Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 25 Nisan Pazar gününün yayın akışı!
Kanal D 25 Nisan Pazar yayın akışı;
06.30 Geniş Aile
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14.00 Camdaki Kız (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23.45 Yeni Nesil Ajan XXX 2
02.30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04.45 5N1K
05.30 Güllerin Savaşı
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Son Güncelleme: 24.04.2021 17:29