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Kanal D canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 00:07
Kanal D canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

24 Mart Çarşamba yayın akışı;

  • 07:00 Sihirli Annem
     
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
     
  • 11:00 Yaprak Dökümü
     
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
     
  • 16:00 Arka Sokaklar
     
  • 19:00 Haber Bülteni
     
  • 20:00 Sadakatsiz
  • 23:30 Büyük Kıyamet
     
  • 01:15 Büyük Kıyamet
     
  • 02:45 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Güllerin Savaşı

 

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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