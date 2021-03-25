Kanal D canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
24 Mart Çarşamba yayın akışı;
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 19:00 Haber Bülteni
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Büyük Kıyamet
- 01:15 Büyük Kıyamet
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Güllerin Savaşı
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 25.03.2021 00:07