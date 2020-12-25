Kanal D canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranın en sezonlardır ekranda olan Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle severleriyle buluşuyor. Kanal D ekranın 25 Aralık Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.

Kanal D 25 Aralık Cuma yayın akışı

07:00 Sihirli Annem - TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü - TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber - CANLI

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İyi Aile Babası - TEKRAR

02:15 Yatıya Misafirim Var - TEKRAR

04:30 Küçük Ağa - TEKRAR

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