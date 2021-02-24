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Kanal D canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi düşen Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 24.02.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe  günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

02:30 YÜZLEŞME

04:45 GELİNİM MUTFAKTA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YÜZLEŞME

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:45 PARANORMAL İŞARETLER

01:30 YÜZLEŞME

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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