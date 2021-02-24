Kanal D canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
02:30 YÜZLEŞME
04:45 GELİNİM MUTFAKTA
07:00 SİHİRLİ ANNEM
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ
16:00 YÜZLEŞME
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 SADAKATSİZ
23:45 PARANORMAL İŞARETLER
01:30 YÜZLEŞME
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Son Güncelleme: 24.02.2021 00:01