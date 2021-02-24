Kanal D canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 07:00'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Neler Oluyor Hayatta? ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

02:30 YÜZLEŞME 04:45 GELİNİM MUTFAKTA 07:00 SİHİRLİ ANNEM 09:00 NELER OLUYOR HAYATTA 11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ 13:00 GELİNİM MUTFAKTA 13:00 GELİNİM MUTFAKTA 16:00 YÜZLEŞME 19:00 KANAL D ANA HABER 20:00 SADAKATSİZ 23:45 PARANORMAL İŞARETLER 01:30 YÜZLEŞME

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