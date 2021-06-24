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Kanal D canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 21:03
Kanal D canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında  24 Haziran 2021 Perşembe yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor.  24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:30 Karınca Adam

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında  24 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Camdaki Kız dizisi ekranlara geliyor.  24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D  24 Haziran 2021 Perşembe dizi yayın akışında Camdaki Kız dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında  24 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 21:03
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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