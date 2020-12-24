Kanal D canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D 23 Aralık Çarşamba günü yayın akışı içerisinde 07:00’de Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde 09:00’da Neler Oluyor Hayatta? programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak.

24 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem / tkr 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü / tkr 13:00 Gelinim Mutfakta 15.45 Yatıya Misafirim Var 18:45 Kanal D Haber 18:45 Kanal D Haber 20:00 Sadakatsiz 23:45 Hekimoğlu / tkr 01:00 Yatıya Misafirim Var 03:30 Yerli Dizi 04:45 Küçük Ağa / tkr

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