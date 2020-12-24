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Kanal D canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Kanal D 23 Aralık Çarşamba günü yayın akışı içerisinde 07:00’de Sihirli Annem izleyicileri karşılıyor. Akabinde  09:00’da Neler Oluyor Hayatta? programı izleyicilerle buluşuyor. Gündeme dair son dakika haberlerinin paylaşıldığı Kanal D Ana Haber bülteni de izleyicilerle buluşacak.

24 Aralık Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem / tkr

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü / tkr

13:00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu  / tkr

01:00 Yatıya Misafirim Var

03:30 Yerli Dizi

04:45 Küçük Ağa / tkr

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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