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Kanal D canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 23.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Çarşamba  yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 20 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

  • 07:00 Sihirli Annem TEKRAR
     
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
     
  • 11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
     
  • 13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
     
  • 15:45 Arka Sokaklar TEKRAR
     
  • 18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
     
  • 20:00 Sadakatsiz YENİ BÖLÜM
     
  • 23:45 Hekimoğlu TEKRAR
     
  • 01:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR
     
  • 03:45 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR
     
  • 05:45     Küçük Ağa TEKRAR

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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