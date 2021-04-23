Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

23 Nisan Cuma yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:45 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Haber 20:00 Arka Sokaklar 00:15 Camdaki Kız (Tekrar) 05:30 Geniş Aile

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