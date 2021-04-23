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Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23.04.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

23 Nisan Cuma yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız (Tekrar)

05:30 Geniş Aile

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:02
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