Kanal D canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
23 Nisan Cuma yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız (Tekrar)
05:30 Geniş Aile
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Son Güncelleme: 23.04.2021 00:02