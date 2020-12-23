Kanal D canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren olayların paylaşıldığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programı 09.00’da ekranlarda yer alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde 11.00’de döneme damgasını vuran ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ bulunuyor.

Haftanın en sevilen yarışma programlarından ‘Gelinim Mutfakta’ Kanal D günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Yarışmacıların misafirleri kendi evinde misafir ederek şehri tanıttığı ‘Yatıya Misafirim Var’ yarışması da saat 16.00’da ekranlara gelecek. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kanal D Ana Haber programı 19.00’da izleyicilerle buluşacak. Türkiye gündemi, dış politika, ekonomi, eğitim, spor ve magazin türlerinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları izleyicilerle buluşacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise yayın hayatına henüz başlayan Sadakatsiz öne çıkıyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisi Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde en çok sevilen yapımlar arasında yerini almayı başardı.

Kanal D 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ