Kanal D canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
22 Nisan Perşembe yayın akışı;
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Camdaki Kız
23.45 Hekimoğlu
02:30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güllerin Savaşı
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi