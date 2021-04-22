İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Kanal D canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
Kanal D canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

22 Nisan Perşembe yayın akışı;

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Camdaki Kız

23.45 Hekimoğlu

02:30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

PTT personel alımı ne zaman? 2021 PTT personel alımı aday başvuru şartları
Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir? 2021 Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları ve limitleri
Erken emeklilik için neler yapılabilir? 2021 Erkek ve kadınlar için hangi borçlanmalar yapılabilir?
3179 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2021
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Dar gelirli ailelere devletten büyük maddi destek yardımı! Koronavirüsle mücadele sosyal yardımı başvurusu
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Gerçek adı ne? Aylin Akpınar oynadığı diziler
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 19 Nisan 2021 Pazartesi
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Göztepe Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe 1 – 3 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Diyetisyen 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Bim 22 Nisan 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.