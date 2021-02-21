Kanal D canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 21 Şubat Pazar gününün yayın akışı!
Kanal D 21 Şubat Pazar yayın akışı;
06.30 Sihirli Annem/ TEKRAR
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazr
12.00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Karınca Adam
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Hekimoğlu / TEKRAR
02.30 Sarışın Kadın
04.15 1N1K
05.00 Afili Aşk / TEKRAR
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Son Güncelleme: 21.02.2021 00:03