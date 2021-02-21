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Kanal D canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin yeni gelişmeler, 21.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:03
Kanal D canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, izleyicileri ekran karşısına kilitlemeye devam ediyor. İşte 21 Şubat Pazar gününün yayın akışı!

Kanal D 21 Şubat Pazar yayın akışı;

06.30 Sihirli Annem/ TEKRAR

08.30 Konuştukça 

09.45 Magazin D Pazr

12.00 Arda ile Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Karınca Adam

16.15 Sadakatsiz / TEKRAR

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Hekimoğlu / TEKRAR

02.30 Sarışın Kadın

04.15 1N1K

05.00 Afili Aşk / TEKRAR

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:03
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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