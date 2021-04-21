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Kanal D canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Can Tertip

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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