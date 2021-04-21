Kanal D canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Can Tertip 14:00 Hekimoğlu16:15 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu20:00 Çok Güzel Hareketler 223:45 Can Tertip

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin