Kanal D canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın akışı

07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 00:15 Camdaki Kız 02:30 Gelinim Mutfakta 04:30 Güllerin Savaşı

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