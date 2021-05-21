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Kanal D canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 21 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın akışı 

07:00 Sihirli Annem 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar 

18:45 Kanal D Ana Haber 

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Güllerin Savaşı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02
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