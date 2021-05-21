Kanal D canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
21 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı
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