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Kanal D canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 20.02.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:04
Kanal D canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra  saat 20.00'da Matrıx başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix tekrarı TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 13 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

06.30 Sihirli Annem

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Gırgırıye

16.00 Hekimoğlu

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

22.30 Matrıx Revolutıons

01.30 Matrıx Revolutıons

03.30 Müzik Arası

04.30 Afili Aşk

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:04
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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