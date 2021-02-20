Kanal D canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra saat 20.00'da Matrıx başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix tekrarı TV'de izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal D 13 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı
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06.30 Sihirli Annem
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
16.00 Hekimoğlu
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
22.30 Matrıx Revolutıons
01.30 Matrıx Revolutıons
03.30 Müzik Arası
04.30 Afili Aşk