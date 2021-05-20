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Kanal D canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 20.05.2021 tarihli Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 20.05.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın akışı 

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Camdaki Kız

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:45 Güllerin Savaşı

 

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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