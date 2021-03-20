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Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 20 Mart 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Mart 20 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 16 Mart 2021 Salı yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta 

16.00 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber 

20.00 Hekimoğlu

23.45 Ödeşme Zamanı- Yabancı Sinema

02.00 Gelinim Mutfakta 

04.00 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afilli Aşk

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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