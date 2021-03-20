Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 16 Mart 2021 Salı yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

23.45 Ödeşme Zamanı- Yabancı Sinema

02.00 Gelinim Mutfakta

04.00 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afilli Aşk