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Kanal D canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Kanal D canlı yayın akışı Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Cama' nin yayın akışı!

Kanal D 19 Aralık Cumartesi yayın akışı;

 

07.30 Hem Kadın Hem Anne

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ektra

14:15 Arka Sokaklar

16:15 İyi Aile Babası

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Annenin Günahı

23:30 Sadakatsiz

01:45 Hekimoğlu

04:00 Müzik Arası

05:00 Küçük Ağa

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:01
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