Kanal D canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Cama' nin yayın akışı!
Kanal D 19 Aralık Cumartesi yayın akışı;
07.30 Hem Kadın Hem Anne
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ektra
16:15 İyi Aile Babası
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Annenin Günahı
23:30 Sadakatsiz
01:45 Hekimoğlu
04:00 Müzik Arası
05:00 Küçük Ağa
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Son Güncelleme: 20.12.2020 00:01