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Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 02.07.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:20
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 2 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 2 Temmuz 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında2 Temmuz 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 2 Temmuz 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 02.07.2021 09:20
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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