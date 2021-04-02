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Kanal D canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 02.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

02 Nisan 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

 

1 Nisan Perşembe yayın akışı;

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Bumblebee
  • 22:30 Bumblebee
  • 00:45 Trajedi Kızlar
  • 03:00 Gelinim Mutfakta 
  • 05:00 Güllerin Savaşı / TKR​

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:02
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Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
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