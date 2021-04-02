Kanal D canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

1 Nisan Perşembe yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20.00 Bumblebee

22:30 Bumblebee

00:45 Trajedi Kızlar

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Güllerin Savaşı / TKR​

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