Kanal D canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
1 Nisan Perşembe yayın akışı;
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13.00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Bumblebee
- 22:30 Bumblebee
- 00:45 Trajedi Kızlar
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Güllerin Savaşı / TKR
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Son Güncelleme: 02.04.2021 00:02