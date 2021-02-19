Kanal D canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında Perşembe günleri izleyicileri 16.00 da Yüzleşme dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Arka Sokaklar dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 18 Şubat Perşembe günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.
Kanal D 18 Şubat Perşembe yayın akışı
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak DökümüTEKRAR
16:00 Yüzleşme YENİ BÖLÜM
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM
00.20 Sadakatsiz TEKRAR
02:30 Gelinim MutfaktaTEKRAR
04:30 Afili Aşk TEKRAR
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